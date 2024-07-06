الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 38098 شهيد و87705 اصابة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 274 على قطاع غزة".

ولفتت الوزارة، الى أن "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 29 شهيد و 100 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية"، مؤكدةً أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

كذلك أعلنت عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 38098 شهيد و 87705 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".