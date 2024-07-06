الملك سلمان وولي عهده يهنئان مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الإيرانية

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن تطلعه إلى "الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيضاً برقية تهنئة إلى بزشكيان، مؤكدًا حرصه على "تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة".