السيسي والأسد أكد ضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.
وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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