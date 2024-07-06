شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بزشكيان يفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بعد حصوله على نحو 55 في المئة من أصوات الناخبين.

وأظهرت النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية اليوم فوز مسعود بزشكيان بولاية رئاسية مدتها أربعة أعوام على منافسه سعيد جليلي، بعد حصوله على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات، فيما حصل منافسه جليلي على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا بعد فرز 30 مليونًا و530 ألفًا و157 صوتًا من مراكز الاقتراع في إيران وخارجها، في حين بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 8ر49 في المئة.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد أجريت في الـ28 من شهر يونيو الماضي بين أربعة مرشحين لم يحصل أي منهم على النسبة المطلوبة من أصوات الناخبين (50 في المئة + 1) للفوز بالانتخابات.