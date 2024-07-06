صحة غزة: توقف العمل في العديد من الأقسام بالمستشفيات العاملة جراء أزمة الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة والسكان في قطاع غزة، اليوم السبت، عن توقف العمل في العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة في القطاع، جراء أزمة الوقود.



وحذّرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على التلغرام "من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الادوية في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة".



وقالت إنه "يتم اتباع اجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جدا من الوقود في بعض الأحيان".



وكررت الوزارة مناشدتها لكافة المؤسسات المعنية، الأممية منها والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.



وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية، وأكثر من 125 ألفاً من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.



