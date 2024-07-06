4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مدير المستشفى البيطري في ذي قار جنوبي العراق محمد عزيز، اليوم السبت، تسجيل أربع وفيات و 26 إصابة بالحمى النزفية في المحافظة، مبيناً أن الإصابات انتشرت في مناطق متفرقة وكان النصيب الأكبر لقضاء الشطرة.

ونقل موقع شفق نيوز الإخباري اليوم عن عزيز قوله إن «اجراءتنا كمستشفى بيطري تقوم بمحاصرة البؤرة بفرق موجودة متوزعة في مختلف أرجاء محافظة ذي قار بواقع 21 فرقة بيطرية»، مبينا أن الفرق «تقوم بمحاصرة تلك المناطق ورش الحظائر التي تأوي الحيوانات من أبقار وجاموس بمواد تعقيمية خاصة، وكذلك تغطيس الأغنام والماعز بنفس المواد».

وأوضح عزيز أن «هناك تبليغ للسلطات الإدارية من قائمقام أو مدير ناحية، بمحاصرة المنطقة المصابة ومنع دخول وخروج الحيوانات وكذلك اللحوم، ونقوم كذلك بدور توعوي للمواطنين ومربي الحيوانات والجزارين بضرورة التعامل الصحي مع اللحوم ومع الماشية لمنع انتقال الأمراض».