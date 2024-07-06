مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ، إن مراسم أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان ، ستكون بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية من قبل مجلس صيانة الدستور.. مشيرا إلى أنه سيتم إجراء المراحل التالية للانتخابات في وقتها الخاص .

وأكد وحيدي في مؤتمر صحفي اليوم السبت أذاعته وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب من قبل الشعب الإيراني في الدورة الرئاسية الـ 14 ، موجها إليه التهنئة على انتخابه، كما شكر المرشحين الآخرين سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، امير حسين قاضي زاده هاشم، علي رضا زاكاني و مصطفى بور محمدي الذين ساهموا في اجراء وانجاح هذه الانتخابات في جو هادىء وآمِن.

ورأى أن هذه الانتخابات كانت مميّزة وفي هذه الفترة القصيرة المتاحة تم تحقيق مستوى عالٍ من النزاهة والشفافية،.. مشيرا إلى أن إيران دخلت مرحلة جديدة وعلى الجميع الآن أن يتحدوا ويكونوا يدا واحدة من أجل تقديم الأفضل للشعب الإيراني.

فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

فاز الطبيب الإصلاحي، مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت أمس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن إسلامي صباح اليوم السبت، حصول مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وقال: إنه بناء على ذلك، فإن مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.%.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية أمس الجمعة في أنحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الإيراني التاسع في الجمهورية الإسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 يونيو بين المرشحين الأربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع أي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.