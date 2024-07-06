بايدن: لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية أكثر مني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أنه لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة أكثر منه.

وشدد بايدن - في أول مقابلة تلفزيونية يجريها بعد المناظرة الرئاسية ضد منافسه دونالد ترامب، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - على أن وظيفته تشبه الخضوع لاختبار إدراكي كل يوم؛ وذلك ردا على سؤال حول استعداده لخوض هذا النوع من الاختبارات.

وقال بايدن "إن ترامب شخص كاذب بالفطرة ولم يفعل أي شئ أفاد به شخص أخر غيره".. مشيرا إلى أن ترامب كذب خلال المناظرة الرئاسية أكثر من 28 مرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس - في خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن - استمراره بالسباق الرئاسي، موضحا أنه لن يسمح للمناظرة أن تمحو سنوات من العمل.

تفاصيل جديدة في حياة بايدن

قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه سيقوم بالانتهاء من كافة اعماله في الثامنة مساءا من كل يوم من اجل المزيد من ساعات النوم التي تساعده على التركيز بشكل افضل .

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس الامريكي جو بايدن خلال اجتماعه مع حكام الولايات من الحزب الديمقراطي الامريكي اكد انه بحاجة للمزيد من النوم حتى يتمكن من القيام بكافة اعماله بشكل دقيق وبالتالي فهو لن يقوم بأي مهام عقب الساعة الثامنة مساءا كل يوم بعدما تعرض لانتقاد شديد خلال المناظرة التي جمعته بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب والتي جعلته يفقد الكثير من الاصوات وفقا لاستطلاعات الرأي ومكالبة عدد من الساسة الديمقراطيين بضرورة انسحابه من السباق الرئاسي وافساح الطريق لمرشح ديمقراطي اخر لمنافسة دونالد ترامب الا ان بايدن رفض تماما هذا الامر .

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فأن الرئيس جو بايدن اجتمع بنحو 20 حاكما من ولايات الولايات المتحدة الامريكية سواء بالحضور في البيت الابيض او عبر منصة سكايب وساله حاكم ولاية هاواي جوش جرين حول صحته فقال : انه فقط مخي الذي يبدو متعبا قليلا الا ان مديرة حملة جو بايدن جين اوميلي اكدت ان الرئيس كان يمزح فقط .

وقال الرئيس ان توقيت المناظرة في الساعة التاسعة مساءا كان هو السبب في ظهوره بشكل غير منتظر مشيرا الى انه كان يشعر بالنعاس خلال المناظرة الى جانب جدول سفره المستمر قبل موعد المناظرة مما ادى الى ارهاقه قبلها .

وعند سؤاله حول ما اذا كان على الديمقراطيين القلق من ادائه في المناظرة قال الرئيس جو بايدن : لا بالفعل كانت المناظرة سيئة بالنسبة لي لكن هذا لا يمحو ما قمت به على مدار ثلاث سنوات ونصف من اجل كل الامريكيين .