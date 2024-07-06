العثور على جثتي إسرائيلي وشريكته الفلبينية كانا مفقودين في وسط الفلبين

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ)

عثرت السلطات في الفلبين على جثتي الإسرائيلي إسحاق كوهين وشريكته الفلبينية جنيفا لوبيز، صباح اليوم السبت، في بلدة كاباس بإقليم تارلاك، بعد قرابة الأسبوعين من أعمال البحث المكثفة.

وتعرف أقارب الثنائي على جثتيهما، وتقدم السفارة الإسرائيلية لدى مانيلا المساعدة لإعادة جثمان كوهين إلى إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت عبر موقعها الإليكترونى (واى نت).

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية "جرى العثور على إسحاق كوهين وشريكته، جثتين هامدتين، بعدما اختفيا من سيارتهما قبل نحو أسبوع. وتقدم السفارة الإسرائيلية في مانيلا، وإدارة الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية، المساعدة لأسرة كوهين في نقل جثمانه إلى إسرائيل".

وتجري الشرطة المحلية تحقيقا في ملابسات الوفاة.