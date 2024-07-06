فاجعة الأنبوطين.. مصرع شابين داخل مزرعة مواشي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقى شابان مصرعهما، صعقا بالكهرباء اليوم السبت، أثناء عملهما داخل مزرعة مواشي، بقرية الانبوطين بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطار من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بمصرع شابين داخل مزرعة مواشي، بقرية الانبوطين بدائرة مركز شرطة السنطة، صعقا بالكهرباء أثناء عملهم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتبين من التحريات وفاة كلا من "كمال.ي" ، ويبلغ من العمر 25 عام مقيم بعزبة العرب و"عبد اللطيف.ر"، ويبلغ من العمر 24 عاما، مقيم بقرية كفر طرنه، صعقا بالكهرباء، أثناء قيامهم بأعمال صيانة داخل مزرعة مواشي خاصة بأحد أصدقائهم، بقرية الانبوطين.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.