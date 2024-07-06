لقطة كهربا وتأثر هيثم عرابي.. 30 صورة ترصد كواليس جنازة أحمد رفعت في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم السبت، جثمان لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر أحمد رفعت، والذي توفي إثر تدهور حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية منذ 4 أشهر.

ووصل جثمان اللاعب إلى مسقط رأسه قرية إبشان قادمًا من أحد المستشفيات بالقاهرة، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليه بمسجد المغفرة بالقرية ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بالقرية.

وانفعل محمود كهربا أثناء مشاركته في الجنازة على بعض المشيعين الذين كانوا يعيقون سير النعش، فيما ظهر التأثر الشديد على هيثم عرابي وزملاء وأصدقاء اللاعب.

حضر الجنازة لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا"، وهيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، ومحمود جنش، حارس مرمى مودرن سبورت، وعبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، وحسين السيد لاعب المصري، وعدد من اللاعبين والمدربين من الوسط الرياضي المصري.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن صباح اليوم وفاة لاعب أحمد رفعت.وجاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

اختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

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انفعال كهرباء وانهيار جنش وهيثم عرابي.. جنازة مهيبة لـ أحمد رفعت بمسقط رأسه في كفر الشيخ- فيديو وصور

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شيع الآلاف من أهالي قرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، جثمان أحمد رفعت لاعب منتخب مصر وفريق مودرن سبورت إلى مثواه الأخير.

وشارك في تشييع جنازة لاعب مودرن سبورت كل من محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ومحمود جنش لاعب نادي موردن سبورت الجنازة، وهيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي موردن سبورت، إلى جانب جموع غفيرة من أهالي كفر الشيخ.

وأقيمت صلاة الجنازة على أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عقب سقوطه في شهر مارس الماضي، ومروره بأزمة قلبية في مباراة الاتحاد السكندري ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

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