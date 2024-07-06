الداخلية: 84 ألف حكم قضائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 376 متهمًا، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت 265 كيلو جرام، و125 ألف قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت أجهزة الأمن 138 متهمًا بحوزتهم 153 قطعة سلاح ناري.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 84229 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.