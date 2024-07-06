محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في اللاعب أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، ونائبه عمرو البشبيشي، واجب العزاء في اللاعب أحمد رفعت، والذي توفي بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ بعد تجاوزه أزمة صحية منذ 4 أشهر.

وأوفد محافظ كفر الشيخ محمد سليمان، مدير العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ لتقديم واجب العزاء إلى أسرة اللاعب الراحل.

وشيع أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم السبت، جثمان لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بالقرية.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن صباح اليوم وفاة الاعب أحمد رفعت.وجاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

اختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".