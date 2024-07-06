"بوكيه ورد من ماما".. طالبة تتفاجأ بهدية بعد امتحان الكيمياء في المنوفية- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئت طالبة تُدعى "مرام" بمدرسة الثانوية بنات في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، باستقبال والدتها لها حاملة "بوكية ورد وشوكلاته" بمناسبة عيد ميلادها، لتنهمر الطالبة بالدموع فرحًا بالمفاجأة، وعبرت عن سعادتها باللافتة الجميلة مؤكدة سهولة الامتحان وأدائها به بشكل طبب.

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت يوم الاثنين 10 يونيو بمادتي التربية الدينية (فترة أولى)، والتربية الوطنية (فترة ثانية) وهما لا يُضافا للمجموع، تبعها امتحاني الاقتصاد (فترة أولى)، والإحصاء (فترة ثانية) يوم الأربعاء 12 يونيو، وهما أول مادتين يُضافا للمجموع.

هذا أدى طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان بالمنوفية والبالغ 36.721 طالب وطالبة، موزعين على 104 لجنة امتحانية، بعدد طلاب الشعبة العلمية علوم 23,285 ألف طالب وطالبة.

أما طلاب الشعبة العلمية رياضيات عددهم 5,960 ألف طالب وطالبة، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 7,486 ألف طالب وطالبة، وعدد طلاب المنازل 3,528 ألف طالب وطالبة.