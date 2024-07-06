شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار ينعى فقيد الكرة المصرية أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

نعي حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى،فقيد الكرة المصرية، اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وعبّر الحزب عن خالص تعازيه لعائلة الفقيد وأصدقائه وزملائه في نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويُدخله فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أنّ أحمد رفعت كان أحد اللاعبين الموهوبين الذين ساهموا في تحقيق العديد من الإنجازات لنادي مودرن سبورت ومنتخب مصر.