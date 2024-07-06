شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: استضافة مصر مؤتمر القوى السودانية يؤكد حرصها على حقن دماء الشعب السودانى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مصر تؤكد أمام كل أزمة تحل بشعوب دول الجوار على أنها دولة قوية تملك من الحكمة والرصانة ما يجعلها قادرة على إدارة الملفات الخارجية الشائكة باحترافية ودبلوماسية، لافتًا إلى أن منذ اندلاع الأزمة في دولة السودان الشقيقة لم تتخلى مصر عنها وتواصل دعمها على الصعيد السياسي والدبلوماسي، من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الصراع القائمة في البلاد.

وأضاف «عمار»، أن استضافة مصر اليوم لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم فى السودان، عبر حوار وطنى سودانى، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، يبرهن على حرص مصر لصياغة رؤية مشتركة واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تلعب دوراً مؤثراً لإنهاء الصراع القائم بالسودان، وسيظل موقفها في استضافة الجاليات السودانية الهاربة من ويلات الحرب والعنف والموت المحقق، نقطة مضيئة ترسخ العلاقات المصرية السودانية، وتؤكد عن دعم القاهرة للشعب السوداني في كافة المحن، على الرغم من التداعيات التي تطرأ على الشأن المحلي، فقد كانت مصر هي الوطن الثاني للسودانيين الهاربين من الموت.

ولفت «عمار»، إلى أن القاهرة لها تاريخ كبير في احتواء الأزمة، فقد سبق واستضافت في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، حيث تم بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، مؤكدًا أن مصر كانت أول الدول التى دعمت الخرطوم ولم تتخلى عن دعم الأشقاء في غزة على كافة الأصعدة السياسية والإغاثية والدبلوماسية.