الرئيس الصيني هنأ بزشكيان: الصين وإيران تتمتعان بتاريخ طويل من التبادلات الودية

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة مسعود بزشكيان، لانتخابه رئيسا لإيران.

وفي رسالته، ذكر شي أن "الصين وإيران تتمتعان بتاريخ طويل من التبادلات الودية، وأن العلاقات الثنائية حافظت على تنمية سليمة ومطردة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من نصف قرن مضى".

وأوضح أنه "في مواجهة مشهد معقد على الساحتين الإقليمية والدولية، لطالما دعمت الصين وإيران بعضهما البعض، وتكاتفتا معا في السراء والضراء، ورسختا ثقة استراتيجية متبادلة على نحو مستمر، وعززتا تبادلات وتعاونا في مختلف المجالات بشكل مطرد، وحافظتا على اتصال وتنسيق سليمين إزاء الشؤون الإقليمية والدولية، الأمر الذي لم يعد بالنفع على شعبيهما فحسب، بل قدم أيضا إسهامات إيجابية لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

واكد الرئيس الصيني إنه "يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية-الإيرانية"، معربا عن "استعداده للعمل مع بزشكيان لتوجيه تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".