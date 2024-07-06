حمدوك: السودان وشعبه يعولون على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية

أكد رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية "تقدم"، عبد الله حمدوك، أن "السودان وشعبه يعولون على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية".

واشار، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الى إن "القاهرة تمتلك كل الإمكانات والقدرات وتحرص وتهتم دائما بمعالجة قضايا السودان"، معربًا عن سعادته في أن "تلتقي مختلف القوى السودانية على أرض مصر في أول اجتماع من هذا النوع ليظل علامة فارقة وبداية يمكن البناء عليها للدفع نحو وضع حلول جذرية للأزمة الراهنة".

وشدد حمدوك، على هامش مؤتمر "معا لوقف الحرب في السودان" الذي تستضيفه القاهرة"، على أن "مؤتمر القاهرة ينعقد في توقيت مفصلي بالنسبة للدولة السودانية التي تواجه أزمة وجودية أودت بحياة الكثير من أبناء شعب السودان".

وأوضح حمدوك أن "المؤتمر يعالج ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتعلق بوقف الحرب التي لابد أن تتوقف اليوم قبل غداً، والثانية تخص الأزمة الإنسانية التي تعد الأكبر في العالم اليوم، والثالثة والأخيرة والمهمة للغاية هي بحث العملية السياسية وأجندتها والمبادئ العملية الأساسية".