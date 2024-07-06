أعلنت جمعية "الأرض- لبنان"، في بيان، أنه "تم إزلة مخالفة البناء، عن محطة القطار في بعبدا"، آملة أن "تزال جميع المخالفات عن الأملاك العامة في كل لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "الأرض- لبنان": تم إزلة مخالفة البناء عن محطة القطار في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.