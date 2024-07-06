العاملون بالإذاعة والتلفزيون القبرصية ينظمون إضراباً

ابوظبي - سيف اليزيد - يعتزم العاملون بالإذاعة والتلفزيون القبرصية تنظيم إضراب لمدة ساعة واحدة، خلال نشرة الأخبار الرئيسية يوم الجمعة المقبل، وسط نزاع مستمر بشأن مزايا التقاعد.

وطبقاً لإعلان نقابي، صدر أمس الجمعة، هناك توقعات بشأن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وهو ما قد يعني احتمالية قطع بث نهائي بطولة أوروبا 2024، في نهاية الأسبوع المقبل، حسب صحيفة «قبرص ميل» اليوم السبت.

وهناك ثمانية متقاعدين، عملوا في «الإذاعة والتلفزيون القبرصية» ولم يحصلوا بعد على مزايا التقاعد، بما في ذلك شخص واحد، ينتظر منذ 18 شهراً للحصول على معاشه التقاعدي.

ولن يتم بث نشرة الأخبار الرئيسية بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء الجمعة المقبل، 12 يوليو، بسبب إضراب الموظفين. وفي الوقت نفسه، سيتم تقييم إجراءات أخرى، سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل.

ويمكن أن يشمل ذلك التأثير على بث نهائي بطولة أوروبا، المقررة في 13 و14 يوليو.