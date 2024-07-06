الملك وولي العهد يهنئان الرئيس مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الإيرانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي تهنئة، للرئيس "مسعود بزشكيان" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعرب الملك وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والتأكيد على تطلع المملكة المستمر في تنمية العلاقات الرابطة بين البلدين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.



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