زيلينسكي: روسيا أطلقت 600 قنبلة موجهة ضد أوكرانيا خلال أسبوع واحد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 600 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 60 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 131/136 وما يقرب من 40 صاروخا من مختلف الأنواع ضد أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأكد زيلينسكي، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن أوكرانيا عززت بشكل كبير درع الدفاع الجوي هذا الأسبوع بفضل دعم ألمانيا والولايات المتحدة.



وأضاف "لحماية جميع مدننا، والتغلب حقًا على روسيا، نحتاج إلى المزيد من القرارات الملموسة، ففي الأسبوع المقبل سنعمل مع شركائنا على اتخاذ مثل هذه القرارات والاستعدادات جارية بالفعل".

وتابع أن أوكرانيا أجرت 53 عملية تبادل للأسرى، واستطاعت إعادة 3310 أشخاص من الأسر الروسية، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواصل العمل والبحث عن طرق لإطلاق سراح الجميع بمن فيهم الجنود.