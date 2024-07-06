شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي وحشي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال عدوانها المستمر لليوم الـ274 على التوالي، الأمر الذى أدى إلى ارتقاء أكثر من 38098 شهيدا و87705 شهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق ما ذكرته وزارة الصحة بغزة.

وشنت حملة إسرائيلية غاشمة قادتها الاحتلال على قطاع غزة، اليوم السبت، حيث قصفت دفعية الاحتلال محيط منطقة الصلبة في حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرين، إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة.

