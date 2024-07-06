رئيس وزراء بريطانيا الجديد: عملية تغيير البلاد بدأت بالفعل

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت إن عملية التغيير في البلاد بدأت بالفعل، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي له عقب تحقيق حزبه العمال فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية وتوليه رئاسة وزراء البلاد.

وأضاف ستارمر خلال المؤتمر الصحفي أنه مع انقشاع غبار الانتخابات التي جرت أول أمس الخميس، فإنه أصبح من الواضح ماهو المتوقع من الحكومة البريطانية والتفويض الذي حصلت عليه من أجل إحداث تغيير في البلاد.

وأوضح ستارمر أنه قام بتعيين حكومته بشكل كامل ثم قام بعقد أول اجتماع وزاري اليوم والذي أبلغ فيه الوزراء بالمهام المكلفين بها وفقا لتوقعاته، مشيرا إلى أنه سيكون هناك "مجالس تسليم المهام" حيث يرأسها بشكل شخصي من أجل ضمان تنفيذ كل إدارة حكومية لالتزاماتها.

وأشار ستارمر إلى أنه سيواصل في وقت لاحق اليوم تعيين المزيد من الوزراء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيقوم غدا "الأحد" بزيارة جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة، حيث سيزور أولا اسكتلندا، ثم أيرلندا الشمالية، وويلز، وبعد ذلك يعود إلى انجلترا حيث سيلتقي هناك برؤساء وزراء هذه الدول ليس فقط لمناقشة العديد من القضايا والتحديات التي يواجهونها بل أيضا تحديد طريقة العمل في جميع أرجاء المملكة المتحدة والتي ستكون مختلفة عما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف ستارمر أنه سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) يوم الثلاثاء المقبل من أجل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد هناك،مشيرا إلى أنه تحدث بالفعل مع عدد من قادة دول العالم منذ توليه رئاسة وزراء بريطانيا.

ولفت ستارمر إلى أن المهمة الأولى لحكومته تتمثل في تحقيق الأمن والدفاع، مشيرا إلى أنه أكد للرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أمس الجمعة دعم بلاده لكييف.

وحول خطة رواندا، قال رئيس الوزراء البريطاني إن هذه الخطة انتهت قبل أن تبدأ حيث إنها لم تكن رادعة عقب وصول أعداد قياسية من القوارب الصغيرة هذا العام.