قوات الاحتلال تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة بالسكان في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدنى فى قطاع غزة محمود بصل أنه مع تزايد العمليات البرية لقوات الاحتلال وعمليات الاجتياح دائما هناك استهدافا للأرواح والأبرياء.



وقال بصل فى مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية "إن الواقع فى قطاع غزة صعب جدا ومأساوى ، حيث لا يزال القصف حتى هذه اللحظة مستمر فى غزة و استهدافات المنازل المأهولة بالسكان وتجمعات المواطنين مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى وهو واقع صعب على كافة المستويات سواء على المواطن أو على مقدمى الخدمة الذين لا يستطيعون القيام بعملهم نتيجة نقص الإمكانيات والمعدات والمستلزمات التى نحتاجها فى علاج المواطنين والتعامل مع الحالات التى يتم استهدافها" .