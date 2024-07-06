أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقرّ بأن الجنود يفتقرون للمعدات الأساسية والمنقذة للحياة خلال حربهم على قطاع غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.
و أكدت أن هناك بعض المعدات والآليات قد عفا عليها الزمن وقديمة ولا تصلح للعمل العسكري، مضيفة أن هناك نقصا كبيرا وواضحا في السترات والخوذات والبدلات المدرعة المقاومة للحريق.
ولفتت إلى أن هناك حالات لا يمكن نشرها لأسباب تتعلق بالرقابة العسكرية الإسرائيلية.
ويأتي ذلك في وقت لم يحقق فيه الجيش أهداف الحرب المعلنة بعد، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة مسببة خسائر فادحة في قواته.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية تقرّ بافتقار جنود الجيش للمعدات الأساسية والمنقذة للحياة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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