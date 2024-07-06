الجيش الروسي سيطر على قرية في دونيتسك بشرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاغ الروسية، أنّ قواتها سيطرت على قرية سوكيل في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي التقدّم على جبهة القتال.

ومع الصعوبات التي واجهها الجيش الأوكراني في تجنيد عناصر جدد والحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر من الغرب، تواصل القوات الروسية التقدّم ميدانيًا منذ أشهر. وتعتبر كييف أن أسوأ المعارك على الجبهة تجري حاليًا في منطقة دونيتسك.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن على أوكرانيا الاستسلام إذا أرادت السلام، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وقام بزيارة لموسكو انتقدتها كييف وقال الاتحاد الأوروبي إنّها تهدد بإضعاف موقف التكتل من النزاع.

وجدّد بوتين اشتراطه انسحاب السلطات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين ضمّهما، ومن زابوريجيا وخيرسون، مقابل أي عملية سلام.