استطلاع لبلومبرغ: بايدن يضيّق الفجوة مع ترامب لنقطتين في الولايات المتأرجحة رغم خسارة المناظرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "بلومبرغ"، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يضيّق الفجوة مع الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي إلى نقطتين في الولايات المتأرجحة رغم خسارة المناظرة الرئاسية.

وبحسب الاستطلاع، فإنّ ترامب يتقدم على بايدن في الاستطلاع بنقطتين فقط، كما أنّ ثلاثة من كل 10 ديمقراطيين يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي.

ويؤكّد بايدن استمراره في الترشح للانتخابات رغم مطالبات بانسحابه بسبب حالته الصحية وبسبب ادائه السلبي في المناظرة مع ترامب.

في السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "عشرات المشرعين الديمقراطيين أعربوا بعد مقابلة بايدن على ABC عن شكوك في قدرته على هزيمة ترامب"، مضيفة أنّه "من المتوقع أن تتزايد الدعوات في صفوف الديمقراطيين لبايدن بالتنحي عن الترشح للانتخابات".