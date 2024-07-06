السلطات الصينية تعمل على السيطرة على فيضانات ناجمة عن انهيار سدّ في وسط البلاد

تعمل السلطات الصينية على السيطرة على فيضانات ناجمة عن انهيار سدّ في وسط البلاد أدّت إلى إجلاء عدة آلاف من السكان.

واشارت وسائل إعلامية رسمية، الى أن "بعد ظهر الجمعة، تصدّع سدّ على ضفة نهر دونغتينغ في إقليم هونان (وسط)، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا الى الآن".

واضافت أن "التصدّع الذي بلغ طوله 226 مترًا، نحو ستة آلاف شخص على إخلاء المناطق المحيطة به، بحسب قناة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة".

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ السلطات إلى "حشد كل الموارد اللازمة لإنقاذ الناس وممتلكاتهم".

وتشهد الصين صيفًا يتّسم بظروف مناخية قاسية مع فيضانات في مناطق الوسط والجنوب وموجات حر شديد في جزء كبير من الشمال.