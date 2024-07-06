"سرايا القدس" أعلنت قصف سديروت في غلاف غزة برشقة صاروخية

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، أنها قصفت برشقة صاروخية مستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وحي الشجاعية، مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"، "أننا استهدفنا موقع "صوفا" العسكري والتحشدات العسكرية بوابل من قذائف الهاون الثقيل".

بدورها، أكّدت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون".