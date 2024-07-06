تبون يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ويؤكد استعداده للعمل معه

ياسر رشاد - القاهرة - هنّأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون رئيس وزراء الملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، كير ستارمر، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، حسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وأضاف البيان، أن الرئيس تبون أكد استعداده للعمل معًا من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي قاده حزب العمال إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية، يوم السبت، إن حكومته ستتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع، لافتا إلى أن التغيير في المملكة المتحدة يحتاج إلى وقت.

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي لكير ستارمر بعد توليه رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال ستارمر "علينا أن نتخذ قرارات قاسية بكل نزاهة وصراحة وهذا لا يعني أن الأمر مقدمة لفرض ضرائب جديدة".

وأكد أن حكومته سنتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع وتشخص المشاكل بدقة، لافتا إلى أن "هناك تحضيرات وخطط موجودة لإدارة الدولة.. لا مكان للمصالح الذاتية في هذه الحكومة وسياساتنا اليوم مختلفة".