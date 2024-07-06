المركزي التونسي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 24,3 مليار دينار خلال يونيو الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 24,3 مليار دينار، ما يعادل 111 يوما توريد خلال يونيو الماضي، بارتفاع 1,4 مليار دينار.

وأشار المركزي التونسي - في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم - إلى اكتساب الاحتياطي أمس القدرة على تغطية يوم إضافي مقارنة باليوم السابق (110 أيام) بفضل زيادة 161,9 مليون دينار.

وأرجع المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى زيادة إيرادات السياحة بنحو 7ر250 مليون دينار لتصل إلى 8ر2 مليار دينار، وذلك وفق يبانات 30 يونيو الماضي.

يشار إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج ساهمت في ضخ قرابة 6ر3 مليار دينار يونيو الماضي، محققة ارتفاعا بنحو 7ر270 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.