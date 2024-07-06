تصاعد التوترات الدبلوماسية بين برلين وبودابست بسبب زيارة رئيس وزراء المجر لبوتين

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية، اليوم السبت، أن التوترات الدبلوماسية بين ألمانيا والمجر تصاعدت بعد أن ألغت بودابست اجتماعًا بين وزير الخارجية بيتر سيارتو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك كان من المقرر عقده، يوم الاثنين في بودابست.

وأضافت المجلة على موقعها الألكتروني، أن الإلغاء غير المعتاد يأتي في اللحظة الأخيرة بعد أن انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز وغيره من زعماء الاتحاد الأوروبي بشدة رحلة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس.

وكانت بيربوك قد خططت لإثارة قضية لقاء أوربان مع بوتين خلال زيارتها إلى بودابست، يوم الاثنين، وذلك حسبما صرح مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية، وقال المسؤول، إنه في ضوء رحلة أوربان المفاجئة وغير المنسقة إلى موسكو، كان من المهم للغاية إجراء مناقشة شخصية جادة وصادقة بين وزيري خارجية البلدين ونأسف لإلغاء الزيارة، وسنقوم بإعادة جدولة الرحلة إلى موعد لاحق.



وأشارت المجلة إلى إنضمام شولتز إلى زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين في انتقاد أوربان لاجتماعه مع بوتين، مؤكدين أن الزعيم المجري، الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي بداية هذا الشهر، كان يسافر إلى بوتين كرئيس وزراء المجر، وليس كمبعوث للاتحاد الأوروبي.. كما وبخ شولتز، أوربان الشهر الماضي من خلال حرمان الزعيم المجري للمرة الثانية على التوالي من استقباله مع مرتبة الشرف العسكرية، وعقد مؤتمر صحفي في المستشارية ببرلين.

يذكر أن القادة الأوروبيين انتقدوا زيارة أوروبان أمس لموسكو، حيث قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "إن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ليس لديها تفويض للتعامل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لا يمكن إجراء أي نقاش حول أوكرانيا بدون أوكرانيا"، فيما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن المفوضية لم تكن على علم برحلة أوربان في وقت مبكر، كما أوضح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن زيارة أوربان لموسكو تتم، حصريًا، في إطار العلاقات الثنائية بين المجر وروسيا.