محافظ جنوب سيناء الجديد: بابي مفتوح للجميع.. لكن بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

اجتمع اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، فور استلامه مهام عمله بالمحافظة، بالجهاز التنفيذي للمحافظة الذى ضم رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، ومديري إدارات الديوان العام، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام.

وطالب المحافظ، بضرورة عرض أعمال ومهام كل مديرية وإدارة، وقدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حاليًا للارتقاء بمنظومة العمل، والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وارتفاع مستوى الأداء الإداري.

وقال المحافظ،: "إن باب مكتبه مفتوح للجميع بدون استثناء وخاصة المواطنين، لعرض كافة مشكلاتهم بكل شفافية، بشرط تنظيم اللقاءات والمقابلات على مدار اليوم لتحقيق أعلى فائدة من اللقاءات".

وأكد أنه سيتابع مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024 - 2025 في مختلف القطاعات، مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية، وتحليل وتشخيص المشكلات لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية قائلً :" كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن في حدود الطلبات المشروعة، ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك،".

وأشار إلى أن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة، مطالبًا بأهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كلًا في مجال عمله، لمواكبة التطور في الجهاز الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية فضلًا عن تعزيز التواصل الفعال بين الإدارات بالديوان العام، والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.