امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على عدد أسئلة اختبار علم النفس والاجتماع - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية، امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، الأربعاء المقبل.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم فإنه من المقرر أن يستمر الطلاب في أداء امتحان علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات.

وبحسب الوزارة، فإن عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع جاءت كالآتي:

عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة هو 46 سؤال.

_ تشمل سؤاليين مقاليين يقدرون بـ4 درجات من المجموع الكلي للمادة.

_ تشمل أسئلة 44 سؤال موضوعي ويقدرون بـ56 درجة.

الدرجة النهائية لأسئلة امتحان علم النفس نحو 60 درجة.