الرئيس الإيراني بزشكيان: جئت لأجعل من إيران بلدًا مزدهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان في بيان، اليوم السبت، إن أمامه امتحان كبير يخوض فيه العديد من التحديات والصعاب، معربا عن شكره لجميع فئات الشعب والإيرانيين داخل البلاد وخارجها.

وأشار بزشكيان إلى أن الإيرانيين قادرين على تحقيق الإنجازات وتخطي العقبات و"اليوم بدأنا فصلا جديدا"، مؤكدا أن "أصوات الشعب أمانة في عنقي".

وأعرب بزشكيان عن أمله في أن يكون هناك تناغم بين المجلس والحكومة القادمة لتخطي العقبات، مشددا على ضرورة فتح صفحة جديدة وأن يتحد الشعب من أجل الوطن، مضيفا "جئت لأجعل من إيران بلدا مزدهرا.. سأواصل طريق الشهداء وجئنا لنخدم الشعب".