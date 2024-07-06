وزير الخارجية ونظيره الجزائري يؤكدان على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، بأن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من عطاف، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وثمن عبد العاطي هذه التهنئة الطيبة، مشددا على علاقات الأخوة التي تجمع مصر بالجزائر، مؤكدا على ما توليه مصر من أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون على مختلف الأصعدة مع الجزائر، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية ودفع الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلا عن تنامي وتيرة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد عبد العاطي على حرص مصر على التواصل الدائم والتنسيق مع الجزائر فيما يتعلق بالقضايا التي تمس مصالح الدولتين مثل الأزمة الليبية وملف الساحل والصحراء.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية والهجرة المصري عن تطلعه للعمل سوياً مع نظيره الجزائري لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن، والاستفادة من الزخم الحالي في تعزيز المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين.

من جانبه، شدد عطاف على دعم الجزائر وتضامنها الكامل مع مصر على مختلف المستويات، وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، والبناء على الأسس الراسخة والتاريخية التي تجمع مصر والجزائر، سواء في الإطار الثنائي أو فيما يخص السعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بجانب تحقيق الأهداف المشتركة على الساحة الأفريقية.