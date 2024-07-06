عائلات الأسرى لنتنياهو: لا تتجرأ مرة أخرى على عرقلة صفقة التبادل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اليوم السبت، إن "نشعر بالأمل لأول مرة ونحن أقرب من أي وقت مضى لاستقبال أبنائنا".

وحذرت عائلات الأسرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلة "لا تتجرأ مرة أخرى على عرقلة صفقة التبادل وضع مصلحة الدولة ومواطنيها على مصلحتك الشخصية".

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن الشعب معهم، مؤكدين أنهم يرون ذلك في كل استطلاع للرأي والشعب يؤيد صفقة وإنقاذ الأرواح وعودة الأسرى.

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أنهم يتوقعون من القيادة أن تستمع لصرخة الناس، موضحين أن الضغط الشعبي على نتنياهو وشركائه سيفضي إلى صفقة.

ودعت الإسرائيليين إلى الخروج للشوارع وممارسة كل ضغط على نتنياهو وحكومته، لافتين إلى أن رئيس حكومة الاحتلال تخلى عن الأسرى ويجب الضغط عليه.

وطالبت عائلات الأسرى الشعب بعدم السماح لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى ولا يجب تضييع هذه الفرصة، مشددين على أن "لن نسمح لنتنياهو بإفشال صفقة عودة أبنائنا مرة أخرى".

وأوضحت عائلات الأسرى أنه دون عودة أبنائهم كافة فلن يتم بناء إسرائيل، مضيفين أن "الأسرى يصرخون ويطالبون من الأنفاق بإنقاذهم وإعادتهم هو النصر الحقيقي".