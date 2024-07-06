العاصفة الاستوائية "بيريل" تتحرك من الغرب للشمال الغربي لأمريكا بسرعة 12 ميلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

تتحرك العاصفة الاستوائية "بيريل" من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 12 ميلا في الساعة، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير في تحذير في الساعة 1000 صباحا بتوقيت وسط أوروبا.

وأشار المركز إلى "إصدار تحذير من عاصفة مدارية لأجزاء من الساحل الغربي للخليج"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكان المركز قد أشار في وقت سابق إلى أن "بيريل" تقترب من اليابسة في تكساس.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير وهيئة الأرصاد الجوية المكسيكية قد ذكرا أمس الجمعة أن الإعصار وصل إلى الفئة الثالثة من خمس فئات بعدما أحدث دمارا في منطقة الكاريبي.

وكان ستة أشخاص قد لقوا حتفهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار بيريل، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر.