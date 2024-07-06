"محدش هيتجوز بنت عمي".. هكذا خطط "السيد" لقتل عريس سوهاج قبل الزفاف بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

منذ عدة شهور تقدم شاب في العقد الثالث من العمر يدعى "السيد"، لخطبة ابنة عمه، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض؛ لأسباب لم يعلنها عمه واكتفى منها بعبارة "كل شئ قسمة ونصيب يا أبو أخوه"، حاول الشاب مرة أخرى خطبة الفتاة التي رأى أنه لا يوجد عريس أولى بها منه- حسب ما هو متعارف في قرى الصعيد، إلا أن الإجابة في المحاولتين كانت واحدة، وعلى غير ما يشتهي السَفِن.

مرت الأيام وانشغل "السيد" بعمله "سائق توك توك" بقرية الطليحات التابعة لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، إلا أن الارتباط من ابنة عمه يراوده بين الحين للآخر، حتى تقدم "محمود" 31 عامًا سائق توك توك من ذات القرية لنفس الفتاة ورحبت أسرتها به ووافقوا عليه واستجاب كل منهما لطلبات وشروط الآخر- حسب العُرف-، وانتشر الخبر بين أصدقاء وأقارب العريس وعائلة العروس.

وهو ما آثار غضب ابن عم العروس، وتوعد أن يفسد فرحتهما، لكنه رغم زعله على ارتباط ابنة عمه بشاب غيره، إلا أنه لم يبدِ ذلك للعريس الذي يعمل سائق توك توك مثله بنفس القرية ويتقابلان أكثر من مرة يوميًا على الطريق، واستمرت علاقتهما حتى أنه حضر ليلة الحناء ورقص فيها على نغمات الطبل البلدي والمزمار حتى انتهائها مع قرب آذان الفجر، إلا أن صدره ضاق من ارتباط ذلك الشاب بابنة عمه، وأنها ساعات قليلة وتكون زوجته على سنة الله ورسوله، حتى فكر كيف يفسد تلك الفرحة ويعكر صفوها، وهو ما ذكره في التحقيقات معه.

وفي صباح يوم الزفاف توجه "محمود" لمنزل أسرة العروس لاصطحابها للكوافير بمدينة طهطا؛ استعدادًا لليلة العمر، وفي طريق عودته من الكوافير فوجئ "العريس" بزميله في نفس المهنة "السيد" يفتعل معه مشكلة بالمدخل الرئيسي لقريتهم؛ بسبب أولوية المرور، فحدثت بينهما مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بمطواة وسدد بها طعنة نافذة في الصدر من الجهة اليسرى، ليلفظ العريس أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته قبل ساعات قليلة من زفافه.

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بناحية قرية الطليحات.

وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين طرف أول "محمود. ا" 31 عامًا سائق "توك توك" مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، نُقل على إثره لمستشفى طهطا العام ومات فيما بعد خلال محاولة إسعافه، وطرف ثان "السيد. ا" 22 عامًا سائق "توك توك" مصابًا بجرح بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، نُقل على إثره لمستشفى خاصة ببندر طهطا.

بدورها ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المجنى، وتكليف الطب الشرعى لمناظرة الجثمان وإعداد تقرير وافٍ عن ملابسات الجريمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

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