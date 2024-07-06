صحة غزة: 13 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين بمخيم النصيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتقاء 13 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

وقالت صحة غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في قصف مدرسة إيواء تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". في مخيم النصيرات.

وأفادت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، بأن 13 شهيدا بعضهم أشلاء وعددا من الجرحى بقصف طيران الاحتلال مدرسة الجاعوني التي تأوي النازحين، في النصيرات وسط قطاع غزة.‏

وقبل وقت قليل، أفادت تقارير إعلامية بارتقاء 11 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.