شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر "الوطنية للتدريب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستعرض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أبرز ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اليوم.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

‎وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار وفاءً بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.



اجتماع الحوار الوطنى



جلسات الحوار الوطنى



جانب من الاجتماع



استعدادات الاجتماع