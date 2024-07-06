شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم الوطنى وإثراء الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة الحزبية والسياسية فى مصر بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وأصبح رقمًا مهمًا فى المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة على مدار الشهور الأخيرة.

وأكد غنيم، أن الحوار الوطنى خلق حالة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كافة المدارس والتوجهات على مائدة الحوار، وخرجت حزمة من المخرجات فى مختلف القطاعات والتخصصات ومن ثم الحوار الوطنى أصبح رقما فى المعادلة السياسية والحزبية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "الحوار الوطنى، خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هذه الحالة تستهدف فى المقام الأول مصلحة الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية فى المجتمع المصرى، وعلى مدار الفترة الأخيرة كان للحوار الوطنى دور عظيم فى دعم الحياة السياسية إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة فى ظل الجمهورية الجديدة، ومتوقع مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة".

وأشار غنيم، إلى أن الحوار الوطنى نجح فى خلق حالة من التلاحم والتوافق المجتمعى من أجل مصلحة الوطن والمواطن، حيث جلست أطياف المجتمع المختلفة على مائدة واحدة يناقشون القضايا والمشكلات التى تعانى منها مصر، والتحاور من أجل التوافق على حلول لها، والمخرجات أكدت الدور الكبير للحوار الوطنى.