شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يوافق على تشكيل لجنة لوضع ضوابط القيد والان مع تفاصيل الخبر

ناقش مجلس نقابة المحامين في اجتماعه اليوم برئاسة النقيب عبد الحليم علام، آلية تشكيل لجان تلقى ونظر طلبات القيد الخاصة بعضوية النقابة في جدولها العام.

ووافق المجلس بأغلبيته على تشكيل 3 لجان مكونة من 5 أعضاء مجلس النقابة على أن يصح انعقادها بحضور 3 أعضاء، بالإضافة إلى لجنة تظلمات مكونة من 7 أعضاء ويصح انعقادها بـ 5 أعضاء.

وتوافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد ضوابط القيد، مكونة من كلا من: مجدي سخي وسعيد عبد الخالق ومحمد راضي مسعود ومحمد الكسار ويحيى التوني وسعيد جابر.