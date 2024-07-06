شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يوافق على تشكيل لجنة لوضع ضوابط القيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالسبت، 06 يوليو 2024 06:38 م
ناقش مجلس نقابة المحامين في اجتماعه اليوم برئاسة النقيب عبد الحليم علام، آلية تشكيل لجان تلقى ونظر طلبات القيد الخاصة بعضوية النقابة في جدولها العام.
ووافق المجلس بأغلبيته على تشكيل 3 لجان مكونة من 5 أعضاء مجلس النقابة على أن يصح انعقادها بحضور 3 أعضاء، بالإضافة إلى لجنة تظلمات مكونة من 7 أعضاء ويصح انعقادها بـ 5 أعضاء.
وتوافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد ضوابط القيد، مكونة من كلا من: مجدي سخي وسعيد عبد الخالق ومحمد راضي مسعود ومحمد الكسار ويحيى التوني وسعيد جابر.
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