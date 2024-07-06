شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى الأداة المثلى لجمع الخبرات وتوجيهها لخدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم السبت، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية واستلام مهامها، مؤكدا أهمية هذه الخطوة فى الوقت الحالى لدعم استقرار الدولة المصرية.

وأضاف "هلال" فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن الحوار الوطني هو الأداة الأمثل لجمع الآراء والخبرات وتوجيهها نحو خدمة الوطن، مؤكدا أن الالتزام بتوصيات الحوار الوطني يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويعزز من قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.