شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "طاقة النواب": الحوار الوطنى قدم للحكومة روشتة حول ما يشغل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني نجح في أن يكون حلقة وصل بين الدولة والشارع المصري، كما نجح في أن يستمع لأراء المواطنين البسطاء ومطالبهم في الكثير من الملفات والقضايا الشائكة، وهذا ما جعل دوره ملموس ومؤثر في الحياة السياسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أمين سر لجنة الطاقة، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحوار الوطني جمع القوى السياسية والحزبية تحت طائلة واحدة، فقد اجتمعت هذه القوى من أجل إعلاء مصلحة الوطن وليس لأهداف شخصية، وهو السر في نجاح الحوار الوطني وترجمة مخرجاته وتوصياته الى أرض الواقع، فقد استعان طيلة الجلسات السابقة بالخبراء المتخصصين للخروج بأفضل التوصيات في الأزمات المختلفة، ونجح في تقديم روشتة للحكومة بكافة ما يشغل الرأى العام.

وقد عاود مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال اجتماعه، طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

