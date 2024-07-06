شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الحوار الوطنى خلق حالة من الزخم فى الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني نجح في تخطي محاولات التسيس لقصر أجندته على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى ساهم ولا يزال بقوة في مراحل بناء الجمهورية الجديدة، موحدا أن مصر نجحت في تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطني، الذي نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري.

وأضاف النائب عمرو القطامي، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، وهذا ما اكدته الجلسات الحوارية والموضوعات التى تمت مناقشتها، ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط.

وتابع القطامي:" وانعكس تنوع الحوار الوطنى أيضًا على القضايا التي يتناولها فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحظى باهتمام غير مسبوق في الشارع المصرى".