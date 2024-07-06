شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرا.. والتحديات الاقتصادية أهم الملفات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية منذ أن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى الآن أحدث حراكاً كبيراً في المشهد السياسي وساهم في فتح العديد من الملفات والقضايا المهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



وقال البنا، إن الحوار الوطني قدم في مرحلته الأولى مخرجات وتوصيات مهمة جدا وساهم في إثراء الحياة السياسية والحزبية بفتح قنوات تواصل وحوار بمشاركة جميع الفئات والقوى السياسية ومختلف أطياف المجتمع، الجميع يجلس على مائدة واحدة يجمعهم حب الوطن والتلاحم من أجل النهوض بمصر والوصول إلى رؤى وتصورات ومقترحات وتوصيات فعالة لحل مختلف المشكلات.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعهد القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كانت خطوة إيجابية ومهمة أضفت مزيداً من الجدية والصدق على مناقشات الحوار الوطني وساهمت في خلق ثقة من جانب المواطنين في الحوار الوطني والقائمين عليه.



وأكد البنا على ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، مشيراً إلى أن استمرار جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الحالية خطوة مهمة تثبت جدية الحوار واهتمامه بفتح كل الملفات والقضايا التي تمس المواطن وهمومه، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على تعزيز قيمة الحوار والاستماع إلى كل وجهات النظر والرؤى المختلفة.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية تعد أهم الملفات خلال الفترة الحالية، وهو ما يهتم به المواطن خاصة ضرورة إيجاد حلول للحد من التضخم وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.