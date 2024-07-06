شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الأسعار وأزمة الكهرباء والرقابة على الأسواق أولوية الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب،إن الحكومة الجديدة معنية بالعديد من الملفات، وفي مقدمة الأولويات مصلحة المواطن، عليها أن ترفع شعار المواطن أولا، متابعا:" الجميع يترقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة، ورؤية الحكومة فى التعامل مع الملفات، والتحديات التى تمر بها المرحلة الراهنة".

وتابع هندى في تصريح لـ ”الخليج 365”، :" الجميع يريد من الحكومة التركيز على عدد من الملفات، أبرزها الرعاية والحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وملف العم من أهم الملفات المفترض أن تكون حاضرة بقوة فى برنامج الحكومة، وآليات ضمن وصوله لمستحقيه،وتنقيح الكشوف، والأسعار وضبط الأسواق، وهل الحكومة لديها رؤية جادة وحاسمة بمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بعيدا عن الخطط المكتوبة".

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة أن يكون للحكومة آليات محددة لضمان ضبط منظومة الأسعار، والرقابة على الأسواق، إضافة لملف الطاقة، والإجابة على السؤال الذى يشغل جميع المصريين فى الوقت الحالى، متى تنتهي أزمة الكهرباء، دون رجعه، وخطة الحكومة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة فى المستقبل، خاصة وأن الكهرباء من الملفات التى تشغل المصريين جميعهم.

وأضاف هندى، إلى أن النواب يريدون من الحكومة الجديدة سرعة التواصل بين السلطات المختلفة، وذلك فى إطار إيجاد حلول عاجلة للتحديات وحل المشاكل التى تواجه الشرائح المختلفة، على سبيل المثال ملف الاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، الحكومة الجديدة عليها تقديم رؤية شاملة حول كيفية النهوض بالصناعة بمقترحات قابلة للتطبيق، والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى لتحقيق الأمن الغذائى، وكبح جماح التضخم حتى لا ينعكس على الأسعار فى الشارع، وغيرها من الملفات الحيوية، مثل التعليم والصحة والزيادة السكانية وغيرها من الملفات الشائكة.