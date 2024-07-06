شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى قدم توصيات قابلة للتطبيق وليس مجرد شعارات وخطب رنانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفي سالمان،عضو لجنه الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني جاء في توقيت هام للغاية ليفعل دور القوى السياسية والحزبية، فقد ساهم في عودة انخراط هذه القوى مع مشاكل الشارع المصري، وإعادة دورها الوطني في حلحلة الكثير من الأزمات، والخروج بمخرجات علمية لحل الكثير من الملفات الهامة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، بالجلسات السابقة للحوار الوطني التى وضعت الملف الاقتصادي على طاولتها من خلال التركيز على كا مايتعلق بهذا الشأن من ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء وملاحقة المتلاعبين بالأسعار من التجار، فقد استعان الحوار الوطني بالخبراء ورجال المعرفة لتقديم توصيات قابلة للتطبيق، وليس مجرد شعارات وخطب رنانة.



وقد عاود مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال اجتماعه، طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.